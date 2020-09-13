"Я завжди намагався потрапити в п'ятірку найкращих ліг, і зараз відчуваю, що Німеччина мені підходить. Досі ви могли це помітити. Топ-5 ліг – мрія будь-якого футболіста.

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Я завжди говорив собі, що день, коли футбол перестане бути розвагою, стане днем, коли я завершу. Тоді я б не бачив сенсу грати. Я завжди намагаюся отримати якомога більше задоволення. Ви можете собі уявити матч проти Гондурасу (на чемпіонаті світу U-20 – прим. Футбол 24), коли я забив дев'ять м'ячів – це було дуже весело!" – цитує Холанд видання Soccerbible.

До слова, в сезоні 2019/20 норвежець провів 40 матчів у всіх турнірах, забив 44 м'ячі. Взимку Борусія Д заплатила Зальцбургу за 20-річного форварда 20 млн євро.

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