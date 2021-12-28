Холанд назвав трьох найсильніших захисників світу
18:57 - Читать на русском
Форвард Борусії Д Ерлінг Холанд часто змагається з топовими суперниками.
"Я вважаю, що троє найкращих центральних захисників світу – це Серхіо Рамос, Вірджіл ван Дейк і Каліду Кулібалі. Всі троє сильні фізично і при цьому дуже розумні", – цитує Холанда Mundo Deportivo.
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Нагадаємо, Ерлінг зараз відновлюється від травми, за прогнозами лікарів, норвежець повернеться на поле вже у січні.
У нинішньому сезоні Бундесліги Холанд демонструє вражаючу статистику, форвард провів 8 матчів, в яких зумів відзначитись 10-ма голами та двома асистами.
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