Норвезький футболіст намагається вчитися у своїх іменитих колег.

Форвард дортмундської Борусії Ерлінг Холанд виділив сімох нападників, які на даний момент перевершують його у майстерності, повідомляє видання Sport Bild.

Холанд розповів, коли завершить кар'єру

До переліку 20-річного норвежця потрапили по одному представнику Бундесліги та Серії А і одразу п'ятеро гравців АПЛ. Зокрема, Холанд виділив:Кріштіану Роналду (Ювентус), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті), Харрі Кейна (Тоттенхем), Роберто Фірміно (Ліверпуль), П'єр-Емеріка Обамеянга (Арсенал), Тімо Вернера (Челсі) та Роберта Лєвандовскі (Баварія).

Нагадаємо, у двох стартових матчах Бундесліги у цьому сезоні Ерлінг забив 2 голи. Окрім того, нападник зумів відзначитись і у Суперкубку Німеччини, однак його команда поступилась Баварії з рахунком 2:3.

Баварія перестріляла Борусію в яскравому Суперкубку Німеччини – Кімміх знову підписує Дортмунду вирок