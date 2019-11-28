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Холанд назвав найкращу команду світу

14:33 859 Читать на русском
Холанд назвав найкращу команду світу
Ерлінг Холанд / Reuters

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд оцінив рівень своєї команди і розповів про власні футбольні пріоритети.

85’ Мбвана Саматта
 
Дака Петсон 43’
Такумі Мінаміно 45’
Хван Хі Чхан 69’
Ерлінг Холанд 87’
43’ Дака Петсон
45’ Такумі Мінаміно
69’ Хван Хі Чхан
85’ Мбвана Саматта
87’ Ерлінг Холанд

"Ліверпуль – найкраща команда світу, але ми знаємо, що вдома у нас все добре.

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Якщо в останньому турі Ліги чемпіонів ми виступимо на своєму високому рівні, то у нас буде шанс. Рекорди – це приємно, але я не надто переймаюся через них. Мене просто хвилює моя команда", – цитує Холанда офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Зальцбург у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля влаштує лише перемога. У іншому разі команді 19-річного бомбардира доведеться задовольнитися місцем у плей-офф Ліги Європи.

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Теги
Ліга чемпіонів Генк - Зальцбург Ліверпуль Ліверпуль Зальцбург Зальцбург Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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