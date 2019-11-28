Холанд назвав найкращу команду світу

Нападник Зальцбурга Ерлінг Холанд оцінив рівень своєї команди і розповів про власні футбольні пріоритети.

"Ліверпуль – найкраща команда світу, але ми знаємо, що вдома у нас все добре.

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Якщо в останньому турі Ліги чемпіонів ми виступимо на своєму високому рівні, то у нас буде шанс. Рекорди – це приємно, але я не надто переймаюся через них. Мене просто хвилює моя команда", – цитує Холанда офіційний сайт УЄФА.

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Нагадаємо, Зальцбург у матчі 6 туру Ліги чемпіонів проти Ліверпуля влаштує лише перемога. У іншому разі команді 19-річного бомбардира доведеться задовольнитися місцем у плей-офф Ліги Європи.