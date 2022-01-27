Нападник Борусії Дортмунд і збірної Норвегії Ерлінг Холанд обрав трійку найкращих футболістів 2021 року.

"Це хороше питання, але я думаю, що слід поставити Лєвандовскі на перше місце.

Лєвандовскі – найкращий гравець 2021 року за версією ФІФА

Бензема, як мені здається, чудово грає, але так само чудовий і Мессі. Тому Карім та Ліонель розділять другу й третю сходинки", – цитує Холанда Sky Sports.

Нагадаємо, торік France Football вручив "Золотий м'яч" нападнику ПСЖ та збірної Аргентини Ліонелю Мессі. Лідер Баварії та збірної Польщі Роберт Лєвандовскі був визнаний найкращим гравцем 2021-го за версією ФІФА.

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