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Холанд назвав найкращих футболістів в історії

07:30 792 Читать на русском
Холанд назвав найкращих футболістів в історії
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд поділився думками щодо футболістів, на яких рівняється.

"Роналду, Мессі або Неймар? Важко порівнювати їх, але гра Мессі і Неймара – це фантастика. Вони одні з найкращих в історії футболу. Мічу – один з моїх кумирів. Мені також подобається Кріштіану. Те, як він грає в останні 10 років, – безумство.

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Це ж стосується і Ібрагімовіча. Мічу фантастично грав за Суонсі. Мені подобається спостерігати за всіма футболістами, але особливо за нападниками, тому що я – один з них", – цитує Холанда Mundo Deportivo з посиланням на Interactive Esporte.

Нагадаємо, 19-річний Холанд в січні 2020 року перейшов із австрійського Зальцбурга у дортмундську Борусію за 20 млн євро. Футболіст підписав контракт з німецьким клубом до літа 2024 року.

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Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Суонсі Суонсі Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Мігель Мічу Мігель Мічу Неймар Неймар
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