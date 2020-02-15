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Холанд назвав гравця, який надихає його на постійне самовдосконалення

15 лютого 08:28 2075 Читать на русском
Холанд назвав гравця, який надихає його на постійне самовдосконалення
Ерлінг Холанд / Фото з відкритих джерел

Норвезький нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд оцінив свій прогрес і розповів про стимули у футболі.

"Завжди казав собі, що моя мрія – стати одним з найкращих гравців у світі, а також стати професійним футболістом. Я говорив собі це все своє життя і знав, коли був молодим, що я хороший гравець. Але це довгий шлях.

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Коли я отримав свій перший професіональний контракт в Брюне, вирішив, що це добре. З іншого боку, це ніщо у порівнянні з іншими. У Зальцбурзі я почав забивати багато голів. Однак варто дивитися на речі реалістично. Взяти, до прикладу, Мбаппе – він забиває і б'є рекорди у чемпіонаті Франції. Таким чином розумієш, що завжди можна досягти більшого у футболі", – цитує Холанда офіційний сайт Бундесліги.

Нагадаємо, Ерлінг у кінці 2019 року перейшов із Зальцбурга у дортмундську Борусію і вже у перший місяць був визнаний найкращим футболістом чемпіонату Німеччини.

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