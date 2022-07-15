Холанд нарвався на тролінг від Сульшера: "Удачі в переході на неправильний бік Манчестера"
15 липня 07:30 - Читать на русском
Новачок Манчестер Сіті Ерлінг Холанд обговорював свій перехід з екс-тренером МЮ Уле Гуннаром Сульшером.
Імениті норвежці перетиналися в Мольде, коли Ерлінг був лише перспективним юнаком.
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"Коли я підписав контракт із Сіті, Уле привітав мене і додав: "Удачі в переході на неправильний бік Манчестера". Ми іноді спілкуємось. Як ви знаєте, він вплинув на мою кар'єру, коли я був у Мольде. Уле – хороший хлопець", – цитує Холанда Mirror.
Додамо, що перше дербі Манчестера для нападника повинне відбутися 1 жовтня, коли Сіті прийматиме Юнайтед на своєму полі. Сульшер наразі залишається без роботи.
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