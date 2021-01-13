Агент гравця Міно Райола прагне досягнути розриву поточної угоди Холанда із Борусією заради переходу в Барселону.

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Як повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на журналіста Оріоля Доменека, потенційний перехід може відбутись лише влітку 2021 року. Відзначається, що Райола зацікавлений у хороших відносинах із Барселоною, проте ще не спілкувався із жодним із кандидатів у президенти каталонського клубу.

До слова, Холанд провів 16 матчів у поточному сезоні у складі Борусії Д, записавши до свого активу 19 голів та 3 асисти.

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