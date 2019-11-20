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Холанд може продовжити кар'єру в РБ Лейпциг – клуб веде перемовини з батьком сенсаційного форварда

19:00 303 Читать на русском
Холанд може продовжити кар'єру в РБ Лейпциг – клуб веде перемовини з батьком сенсаційного форварда
Ерлінг Холанд / Фото ФК Зальцбург

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд має шанс перебратись у Бундеслігу.

РБ Лейпциг має намір підсилити атакувальну лінію Ерлінгом Холандом, повідомляє Sport Bild.

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Німецький клуб веде перемовини з батьком 19-річного нападника. Трансфер може відбутись вже влітку, саме тоді сума відступних за Ерлінга становитиме 30 млн євро.

За форвардом також полюють Манчестер Юнайтед та Ювентус, проте РБ Лейпциг можуть допомогти дружні стосунки із Зальцбургом, адже у обох клубів один спонсор – Red Bull.

Прізвище Холанда прогриміло на всю Європу восени через його результативність у Лізі чемпіонів. Нападник зумів відзначитись 7-ма голами у 4-х матчах.

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