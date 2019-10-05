Холанд: Мені набридли чутки щодо мого трансферу

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд прокоментував інформацію щодо свого можливого трансферу.

"До мене надмірна увага у преси. Це тисне на мене за межами футбольного поля. Хочу, щоб Зальцбург повністю вберіг мене від цього. Втомився від чуток про трансфер, вони мені набридли", – цитує Холанда The Sun.

Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву

Зазначимо, що чутки пов'язують норвезького бомбардира із переходом до Манчестер Юнайтед. Раніше з'являлась інформація про можливий перехід Холанда в Барселону.

До слова, Холанд демонструє вражаючу результативність за Зальцбург. В 11 стартових матчах сезону у всіх турнірах норвежець відзначився 18 голами і 5 результативними передачами.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю