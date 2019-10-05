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Холанд: Мені набридли чутки щодо мого трансферу

11:53 230 Читать на русском
Холанд: Мені набридли чутки щодо мого трансферу
Ерлінг Холанд / Reuters

Форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд прокоментував інформацію щодо свого можливого трансферу.

"До мене надмірна увага у преси. Це тисне на мене за межами футбольного поля. Хочу, щоб Зальцбург повністю вберіг мене від цього. Втомився від чуток про трансфер, вони мені набридли", – цитує Холанда The Sun.

Холанд, який забивав 9 голів у матчі чемпіонату світу, встановив космічний рекорд у Лізі чемпіонів – він перевершив Шеву

Зазначимо, що чутки пов'язують норвезького бомбардира із переходом до Манчестер Юнайтед. Раніше з'являлась інформація про можливий перехід Холанда в Барселону.

До слова, Холанд демонструє вражаючу результативність за Зальцбург. В 11 стартових матчах сезону у всіх турнірах норвежець відзначився 18 голами і 5 результативними передачами.

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Теги
Світ Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Зальцбург Зальцбург Трансфери Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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