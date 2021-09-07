Зірковий бомбардир показав силу своєї гармати на тренуванні "вікінгів".

"Чорт забирай, ти зламав мені палець!": Холанд і ван Дейк влаштували запеклу дуель

Команда відпрацьовувала удари з льоту, і спроба Холанда відверто вражає. Нападник Борусії ідеально піймав м'яч на ліву ногу і ледь не розірвав сітку воріт. Голкіпер не ризикнув підставляти руку під м'яч, хоча той летів по центру.

Нагадаємо, Холанд відзначився голом в обох вересневих матчах збірної Норвегії – постраждали Нідерланди та Латвія.

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