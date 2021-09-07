Холанд ледь не розірвав сітку на тренуванні – відео могутнього удару з льоту
07:30 - Читать на русском
Нападник Борусії Д та збірної Норвегії Ерлінг Холанд лякає воротарів своїми пострілами.
Зірковий бомбардир показав силу своєї гармати на тренуванні "вікінгів".
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Команда відпрацьовувала удари з льоту, і спроба Холанда відверто вражає. Нападник Борусії ідеально піймав м'яч на ліву ногу і ледь не розірвав сітку воріт. Голкіпер не ризикнув підставляти руку під м'яч, хоча той летів по центру.
Нагадаємо, Холанд відзначився голом в обох вересневих матчах збірної Норвегії – постраждали Нідерланди та Латвія.
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