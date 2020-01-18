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Холанд лаконічно прокоментував свій сенсаційний дебют за дортмундську Борусію

18 січня 22:01 2519 Читать на русском
Холанд лаконічно прокоментував свій сенсаційний дебют за дортмундську Борусію
Ерлінг Холанд / Сайт Борусії Д

Нападник Борусії Ерлінг Холанд дав короткий коментар після матчу 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга (5:3).

34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
55’ Флоріан Нідерлехнер
 
Юліан Брандт 49’
Ерлінг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Ерлінг Холанд 71’
Ерлінг Холанд 79’
34’ Флоріан Нідерлехнер
46’ Марко Ріхтер
49’ Юліан Брандт
55’ Флоріан Нідерлехнер
59’ Ерлінг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Ерлінг Холанд
79’ Ерлінг Холанд

Норвежець був не надто щедрим на слова попри свій надуспішний дебют – вихід на заміну і хет-трик за 20 хвилин.

Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

"Я щасливий", – сказав зірковий новачок Борусії в коментарі клубному сайту. Також Холанд підкреслив, що перебуває в хорошій формі і готовий вийти у основі "джмелів" на матч проти Кельна, який відбудеться у п'ятницю (24 січня).

Нагадаємо, дортмундська Борусія заплатила Зальцбургу 20 млн євро за 19-річного бомбардира.

РБ Лейпциг здолав Уніон Берлін і відірвався від другого місця на п’ять очок, Холанд врятував Борусію Д від поразки

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Теги
Аугсбург - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд
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