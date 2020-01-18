Холанд лаконічно прокоментував свій сенсаційний дебют за дортмундську Борусію

Нападник Борусії Ерлінг Холанд дав короткий коментар після матчу 18 туру Бундесліги проти Аугсбурга (5:3).

Норвежець був не надто щедрим на слова попри свій надуспішний дебют – вихід на заміну і хет-трик за 20 хвилин.

Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга

"Я щасливий", – сказав зірковий новачок Борусії в коментарі клубному сайту. Також Холанд підкреслив, що перебуває в хорошій формі і готовий вийти у основі "джмелів" на матч проти Кельна, який відбудеться у п'ятницю (24 січня).

Нагадаємо, дортмундська Борусія заплатила Зальцбургу 20 млн євро за 19-річного бомбардира.

РБ Лейпциг здолав Уніон Берлін і відірвався від другого місця на п’ять очок, Холанд врятував Борусію Д від поразки