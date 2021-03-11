Прес-служба УЄФА пропонує обрати футболіста, який найяскравіше проявив себе за підсумками двох ігрових днів у ЛЧ.

Напередодні відбулися чотири матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубка. У наступний раунд Ліги чемпіонів пробилися ПСЖ, Ліверпуль, Порту та дортмундська Борусія. Саме їхні представники змагаються за звання найкращого гравця тижня.

Ліверпуль у яскравому матчі повторно обіграв РБ Лейпциг та продовжить боротьбу в ЛЧ

Проголосувати за свого фаворита можна на офіційному сайті УЄФА. Вам належить обрати між Ерлінгом Холандом (оформив дубль у ворота Севільї), Кейлором Навасом (здійснив 9 сейвів та парирував пенальті від Мессі), Фабінью (став запорукою другої перемоги Ліверпуля над РБ Лейпциг) та Сержіу Олівейрою. Останній став справжнім катом Ювентуса – хавбек забив двічі у ворота Щенсни і вивів у чвертьфінал Порту.

Нагадаємо, решта чвертьфіналістів турніру визначиться вже за тиждень. Реал та Челсі спробують не втрати мінімальну перевагу над Аталантою та Атлетіко відповідно. Ман Сіті вже має два м'ячі фори над Гладбахом, а Лаціо знадобиться диво проти Баварії, адже в Римі "орли" поступилися 1:4.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті