Холанд і Вокер спровокували сутичку з тренерами Арсенала – відео інциденту
07:30 - Читать на русском
Пристрасті кипіли після матчу 8 туру АПЛ між Арсеналом і Ман Сіті.
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Зірки "містян" не змирилися з мінімальною поразкою на Емірейтс.
Арсенал – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Кайл Вокер пішов з'ясовувати стосунки з членом тренерського штабу Арсенала. Згодом партнера підтримав і Ерлінг Холанд. Зав'язалася маленька колотнеча, але без наслідків для обох сторін.
Перемога дозволила Арсеналу наздогнати Тоттенхем на вершині таблиці АПЛ, а Ман Сіті йде третім.
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