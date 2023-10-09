Пристрасті кипіли після матчу 8 туру АПЛ між Арсеналом і Ман Сіті.

Зірки "містян" не змирилися з мінімальною поразкою на Емірейтс.

Арсенал – Манчестер Сіті – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Кайл Вокер пішов з'ясовувати стосунки з членом тренерського штабу Арсенала. Згодом партнера підтримав і Ерлінг Холанд. Зав'язалася маленька колотнеча, але без наслідків для обох сторін.

Перемога дозволила Арсеналу наздогнати Тоттенхем на вершині таблиці АПЛ, а Ман Сіті йде третім.

The scuffle between Kyle Walker, Haaland & Arsenals' set piece coach after the final whistle. pic.twitter.com/XmQuIxyQ2F — EmanDaGoon (@EmanDaGoon) October 8, 2023

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