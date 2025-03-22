Два матчі продовжили суботню програму європейського відбору на чемпіонат світу 2026 року.

Відбір на ЧС-2026, Європа, перший тур

Група І

Молдова – Норвегія – 0:5

Голи: Рюерсон, 5, Холанд, 23, Осгард, 38, Сьорлот, 43, Дьоннум, 69

Група L

Чорногорія – Гібралтар – 3:1

Голи: Йоветіч, 22, Тучі, 70, Марушіч, 73 – Бент, 13

Збірна Норвегії зі солідним складом робить чергову спробу вирватися на великий турнір, якого не було з часів Євро-2000. Перший крок виявився дуже впевненим. "Вікінги" в гостях розчавили Молдову з рахунком 5:0. За господарів весь матч відіграв захисник Карпат Владислав Бабогло, а кіпер Вереса Андрій Кожухар просидів у запасі.

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Ерлінг Холанд відзначився лише одним голом. Взагалі, у норвежців ніхто не зробив бодай дубль. Тим не менш, команда Столе Сольбаккена очолила групу І, у якій ще зіграють Ізраїль, Естонія та Німеччина/Італія.

Чорногорія також вийшла в лідери групи L, але змусила своїх фанатів понервувати. "Соколи" в рідних стінах примудрилися пропустити першими від Гібралтара!

Для господарів все завершилося благополучно. 35-річний Йоветіч запустив камбек, а по перерві Тучі та Марушіч упродовж 3 хвилин добили "карлика" – 3:1.

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