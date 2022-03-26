Товариські матчі

Норвегія – Словаччина – 2:0

Голи: Холанд, 77, Едегор, 80

Мальта – Азербайджан – 1:0

Гол: Дегабріель, 55

Румунія – Греція – 0:1

Гол: Бухалакіс, 39

Люксембург – Північна Ірландія – 1:3

Голи: Да Граса, 58 – Мадженніс, 16, Девіс, 83, Вайт, 85

Боснія і Герцеговина – Грузія – 0:1

Гол: Зівзіадзе, 49

Сан-Маріно – Литва – 1:2

Голи: Фаббрі, 62 – Клімавічус, 13, Мегелаїтіс, 27

Норвежці довго боролись зі словаками, однак клас зірок таки дався взнаки. Холанд і Едегор у завершальну 15-хвилинку схилили шальки терезів на бік "вікінгів".

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

Мальта і Греція мінімально розібрались з Азербайджаном і Румунією відповідно. Північна Ірландія дотиснула Люксембург завдяки вдалій кінцівці. Точний удар Буду Зівзіадзе приніс Грузії перемогу над боснійцями.

Скромні Сан-Маріно та Литва грали між собою. Балтійці гарантували собі успіх ударною половиною першого тайму, а по перерві Фаббрі встановив остаточний рахунок – 1:2.

Франція у компенсований час вирвала вольову перемогу над Кот-д'Івуаром