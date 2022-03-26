Холанд і Едегор принесли перемогу Норвегії, Грузія здолала Боснію, битва Сан-Маріно і Литви: товариські матчі
Європейські збірні активно проводять спаринги у період міжнародної паузи.
Товариські матчі
Норвегія – Словаччина – 2:0
Голи: Холанд, 77, Едегор, 80
Мальта – Азербайджан – 1:0
Гол: Дегабріель, 55
Румунія – Греція – 0:1
Гол: Бухалакіс, 39
Люксембург – Північна Ірландія – 1:3
Голи: Да Граса, 58 – Мадженніс, 16, Девіс, 83, Вайт, 85
Боснія і Герцеговина – Грузія – 0:1
Гол: Зівзіадзе, 49
Сан-Маріно – Литва – 1:2
Голи: Фаббрі, 62 – Клімавічус, 13, Мегелаїтіс, 27
Норвежці довго боролись зі словаками, однак клас зірок таки дався взнаки. Холанд і Едегор у завершальну 15-хвилинку схилили шальки терезів на бік "вікінгів".
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Мальта і Греція мінімально розібрались з Азербайджаном і Румунією відповідно. Північна Ірландія дотиснула Люксембург завдяки вдалій кінцівці. Точний удар Буду Зівзіадзе приніс Грузії перемогу над боснійцями.
Скромні Сан-Маріно та Литва грали між собою. Балтійці гарантували собі успіх ударною половиною першого тайму, а по перерві Фаббрі встановив остаточний рахунок – 1:2.
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