"Було приємно забивати голи. Я люблю Лігу чемпіонів. Побачив, як Мбаппе вчора зробив хет-трик у ворота Барселони, мене це надихнуло, дякую йому за це. Чудовий вечір.

Севілья – Борусія Дортмунд – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Змагання з Мбаппе? Він забив кілька відмінних голів, мені це надало мотивації. Важливо, що у нас є три голи на виїзді. Зупинятися на цьому не треба, потрібно і вдома йти вперед. Фанати хочуть, щоб я перейшов у Реал? Завжди приємно, коли тебе хтось хоче", – наводить слова Холанда ESPN.

Зазначимо, що норвежець став головним героєм зустрічі Севілья – Борусія Д, відзначившись дублем та асистувавши Дауду.

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