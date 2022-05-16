Позавчора норвежець зіграв свій останній матч за дортмундську Борусію. Після фінального свистка поєдинку 34-го туру Бундесліги проти Герти (2:1) Холанд на стадіоні попрощався з уболівальниками "джмелів".

Холанд і ще 6 гравців попрощалися з Борусією Д – серед них легенда, який усю кар'єру провів у Дортмунді

Попереду в Ерлінга – переїзд до Англії, тож він з розмахом відзначив завершення свого наразі останнього сезону в Німеччині. Норвежець у компанії друзів весело відпочив у нічному клубі. Форвард навіть спробував себе у ролі бармена.

Варто відзначити, що Холанд був одягнений у клубне екіпірування Борусії. У наступному сезоні 21-річний нападник захищатиме кольори Манчестер Сіті.

Холанд в останньому матчі допоміг Борусії Д влаштувати камбек, РБ Лейпциг ледь з ганьбою не втратив Лігу чемпіонів

Haaland was vibing



(via elmatsico/IG) pic.twitter.com/MmznEprR6b — ESPN FC (@ESPNFC) May 16, 2022