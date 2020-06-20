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Холанд дублем зробив вирішальний внесок у вражаючий рекорд Борусії Д

22:01 - Читать на русском
Холанд дублем зробив вирішальний внесок у вражаючий рекорд Борусії Д
Ерлінг Холанд / фото: Борусія Д

Дортмундська Борусія в рамках 33-го туру німецької Бундесліги обіграла РБ Лейпциг. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Ерлінг Холанд 30’
Ерлінг Холанд 90+3’
30’ Ерлінг Холанд
90+3’ Ерлінг Холанд

Фінальний свисток звітного поєдинку зафіксував перемогу "джмелів" з рахунком 2:0. Автором обох голів став норвезький нападник Ерлінг Холанд.

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У нинішньому сезоні Борусія вже забила 84 м'ячі, встановивши новий рекорд клубу за кількістю голів протягом одного сезону чемпіонату Німеччини. Раніше найкращим показником дортмундців були 82 голи. "Жовто-чорні" матимуть шанс іще покращити свій новий рекорд у матчі проти Хоффенхайма в останньому турі.

До слова, Борусія, набравши 69 очок, посідає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги. Чемпіоном нинішньої кампанії стала мюнхенська Баварія, для якої цей титул став восьмим поспіль.

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Німеччина РБ Лейпциг - Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Відеоновини Ерлінг Ерлінг Холанд
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