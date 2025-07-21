Холанд дотепно напрошується на привітання з днем народження – зірка Манчестер Сіті захоплюється своєю зачіскою
Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд розвеселив вболівальників у соцмережах.
21 липня Ерлінг Холанд святкує своє 25-річчя. З цієї нагоди норвезький нападник розмістив у себе на сторінці в X дотепне повідомлення.
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"На півдорозі до 50! Дякую кожному за всі побажання на день народження.
Перш ніж запитати про мою зачіску, постійте перед дзеркалом і запитайте себе: чи справді я маю право оцінювати волосся, яке має кращий вигляд, ніж моє?" – підписав Холанд своє фото на відпочинку.
Додамо, що Холанд готується до свого четвертого сезону у складі Манчестер Сіті. Нападник після відновлення від травми провалив разом із "містянами" кінцівку кампанії 2024/25, програвши у фіналі Кубка Англії Крістал Пелас (0:1) та вилетівши на стадії 1/8 фіналу Клубного ЧС – там підопічних Пепа Гвардіоли вибив з турніру Аль-Хіляль (3:4).
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