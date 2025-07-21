21 липня Ерлінг Холанд святкує своє 25-річчя. З цієї нагоди норвезький нападник розмістив у себе на сторінці в X дотепне повідомлення.

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"На півдорозі до 50! Дякую кожному за всі побажання на день народження.

Перш ніж запитати про мою зачіску, постійте перед дзеркалом і запитайте себе: чи справді я маю право оцінювати волосся, яке має кращий вигляд, ніж моє?" – підписав Холанд своє фото на відпочинку.

Додамо, що Холанд готується до свого четвертого сезону у складі Манчестер Сіті. Нападник після відновлення від травми провалив разом із "містянами" кінцівку кампанії 2024/25, програвши у фіналі Кубка Англії Крістал Пелас (0:1) та вилетівши на стадії 1/8 фіналу Клубного ЧС – там підопічних Пепа Гвардіоли вибив з турніру Аль-Хіляль (3:4).

Half way to 50!

Thanks everyone for all the birthday wishes.

Before you come for my hair, take a moment in front of the mirror and ask yourself—am I truly qualified to judge hair that looks better than mine? pic.twitter.com/y1kG9nShlt — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 21, 2025

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