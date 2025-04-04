Данець не встиг приїхати в Лігу 1, а вже здобув собі прізвисько MikaGOAl і ніяк інакше. Бірет сенсаційно увірвався в перегони бомбардирів і залетів у топ-6 найкращих, забивши 12 голів. На це йому знадобилося лише 10 матчів у Франції.

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Міка народився в Англії, але обрав виступати за Данію, хоча має право грати ще й за Німеччину та Боснію. Це все через його інтернаціональну сім'ю. Батько нападника має німецько-данське походження, а мама боснійка. Подорожі плюс національне різноманіття дозволили Бірету швидко адаптуватися до будь-яких умов, що у підсумку дає результат.

Міка перші кроки у футболі робив в академіях Фулхема та Арсенала. "Каноніри" протримали Бірета рік, а потім почали відправляти по орендах.

"Коли тобі 18-19 років, Арсенал – це все, про що ти мрієш, і якщо ти не потрапляєш у першу команду, то почуваєшся лайном. Зрозуміло, я сподівався, що у мене з'явиться шанс проявити себе. Цього не сталося, і я не хочу себе жаліти", – розповідав Міка.

Він пограв у Шотландії та Нідерландах, а потім відправився у Штурм, який вирішив залишити форварда у своїй команді. У першій половині сезону 2024/25 за Штурм він оформив 11 голів та п’ять результативних передач. Це якраз і привернуло увагу Монако.

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Бірет став ліками для атаки монегасків

Що змусило Монако заплатити за форварда у січні 13 мільйонів євро і пообіцяти бонуси Штурму? Проблеми в атаці. Річ у тому, що клуб із Князівства всю першу половину чемпіонату страждав від низької результативності своїх нападників. Абсолютна відсутність будь-якої стабільності хоча б в одного підштовхнула до пошуку рішення. На цю мить у Бен-Сегіра – 6 голів, в Акліуша і Мінаміно по 4, Емболо – 5, Балогун – 3. Для порівняння – захисник Тіло Керер у цьому сезоні Ліги 1 забив чотири м'ячі.

3 hat-tricks em 7 jogos pelo Mônaco.



???? ???????, o novo Homem Gol da França.



Uma contratação direto do Sturm Graz, “escondido” após fracassos em clubes anteriores.



Sempre há tempo de estar no contexto e no clube certo pic.twitter.com/qMqMXmgkiQ — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) March 3, 2025

"Ми розуміли, що якщо не приймемо рішення взимку, влітку може бути занадто пізно. Звичайно, він перевершив очікування", – говорить генеральний директор монегасків Тьяго Скуро.

Справді, Бірет почав дуже сильно. Дебют припав на матч проти Монпельє, але йому не вдалося забити. Перший гол він оформив у матчі з Ренном, потім був хет-трик у ворота Осера і на цьому новачок не зупинився. Нант і Реймс теж отримали від Міки по три голи.

"Те, що він робить, вражає. Сьогодні ввечері він міг забити п'ять", – сказав Аді Хюттер після матчу з Реймсом.

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Un triplé en 8️⃣ minutes pour Mika Biereth face à Auxerre pic.twitter.com/W1AVLnVt3b — AS Monaco (@AS_Monaco) February 3, 2025

Уперше за 70 років у чемпіонаті Франції гравець забив 10 голів у семи дебютних матчах. Крім того, такий результативний старт був лише у Златана Ібрагімовіча в сезоні 2012/13. Міці знадобилося на три матчі менше, ніж Неймару (10), щоб оформити 10 голів. Ляказетту потрібно було 17 зустрічей, а Фалькао – 18.

"Я б описав себе як нападника, який перебуває під загрозою зникнення, трохи старої школи. Розумію, що нападники повинні брати участь у грі, але зрештою я – центрфорвард, і мені подобається забивати голи. Намагаюся опинитися в найкращій позиції, щоб забити. Багато моїх голів не найкрасивіші, вони не потрапляють на YouTube, але для мене не має значення, як м'яч потрапляє в сітку воріт. Для мене гол є гол", – говорить данець.

Бірет – монстр у штрафному майданчику

Його сильні сторони полягають у здатності звільнятися від захисників на невеликому просторі, створюючи чудову можливість для пасу і даючи собі шанси скористатися можливостями, щоб забити. Крім того, у Бірета висока якість завершення, але не аномальна. З 12 голів він лише один забив з пенальті.

Карта голів та ударів Бірета

Міка класний саме у штрафному майданчику. Він мало пробиває з-за меж і всі голи забиті правою ногою, що показує, в цілому, його однотипність. З іншого боку Бірет має величезне гольове відчуття і знає, де йому бути, щоб забити. Кілька разів він просто вносив м'яч у ворота, опинявся першим на добиванні, на відскоку. Це і є та сама робота форварда, яка тільки здається простою. Бірет завжди сконцентрований, корисний при подачах зі стандартів, полюбляючи бути біля дальньої стійки.

Теплова карта Бірета

Рухливість Міки допомагає Монако просувати м'яч, форвард полюбляє підхоплювати його в опорній зоні. Він забігає до флангу під закидання, приймає м'яч, чекає на партнерів, залишає їм, біжить відкриватися у штрафний. Під час прострілів обирає іншу тактику: полюбляє рухатися в бік дальньої стійки, навіть жестами підкріплює наміри, щоб маніпулювати захисником, а згодом пірнає до ближньої штанги. Щось схоже робить Ерлінг Холанд.

"Бірет завжди в потрібному місці, завжди в правильній позиції. Він робить усе: багато бігає, бореться за м'ячі, створює простір для партнерів. Він заслуговує на всі забиті голи", – говорить Хюттер.

Міка зіграв за Монако двічі в Лізі чемпіонів – з Бенфікою. Засмутити Анатолія Трубіна йому не вдалося. Але він робить все, щоб монегаски знову здобули путівку у наступний сезон.

Бірет має класне почуття гумору. Кілька місяців тому Міка сказав, що якби йому довелося порівнювати себе з іншим гравцем, то він був би "поганим Холандом і поганим Кейном, сумішшю обох, але на набагато гіршому рівні".

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