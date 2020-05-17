Холанд дав інтерв'ю року після розгрому Шальке – 11 слів, після яких форварда Борусії порівняли з Ібрагімовічем

Нападник Борусії Д продемонстрував вражаючу лаконічність після перемоги в Рурському дербі.

Нагадаємо, Ерлінг Холанд відкрив рахунок у Рурському дербі, яке завершилося побиттям Шальке з рахунком 0:4. Після поєдинку 19-річний форвард поспілкувався з одним із журналістів – цю розмову вже охрестили "інтерв'ю року". Холанд зумів вкласти розмову в 11 слів.

– Після фінального свистка ви підійшли до "жовтої стіни", яка сьогодні була порожня. Навіщо?

– А чому б ні?

– Це був якийсь посил?

– Так.

– Розшифруєш посил?

– Просто посил моїм фанам, нашим фанам.

У соцмережах Холанда вже порівняли з Ібрагімовічем, який полюбляє спілкуватися у схожій манері.

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