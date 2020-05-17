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Холанд дав інтерв'ю року після розгрому Шальке – 11 слів, після яких форварда Борусії порівняли з Ібрагімовічем

15:20 1528 Читать на русском
Холанд дав інтерв'ю року після розгрому Шальке – 11 слів, після яких форварда Борусії порівняли з Ібрагімовічем
Ерлінг Холанд / фото із соцмереж

Нападник Борусії Д продемонстрував вражаючу лаконічність після перемоги в Рурському дербі.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

Нагадаємо, Ерлінг Холанд відкрив рахунок у Рурському дербі, яке завершилося побиттям Шальке з рахунком 0:4. Після поєдинку 19-річний форвард поспілкувався з одним із журналістів – цю розмову вже охрестили "інтерв'ю року". Холанд зумів вкласти розмову в 11 слів.

– Після фінального свистка ви підійшли до "жовтої стіни", яка сьогодні була порожня. Навіщо?

– А чому б ні?

– Це був якийсь посил?

– Так.

– Розшифруєш посил?

– Просто посил моїм фанам, нашим фанам.

У соцмережах Холанда вже порівняли з Ібрагімовічем, який полюбляє спілкуватися у схожій манері.

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Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Відеоновини футбольні курйози Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Борусія Дортмунд - Шальке Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина
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