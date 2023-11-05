Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пролив світло на стан форварда Ерлінга Холанда, якого замінив після першого тайму.

"Холанд? Він підвернув гомілкостоп, ми не хотіли з ним ризикувати, Ерлінг почувався некомфортно. Він повернеться, можливо, вже у вівторок, але, можливо, аж наступної неділі", – наводить слова Гвардіоли офіційний твіттер АПЛ.

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Зазначимо, що Холанд вийшов у стартовому складі проти Борнмута, за який грає Ілля Забарний, але вже по перерві норвежця замінили. Вже 7 листопада Ман Сіті зіграє у Лізі чемпіонів проти Янг Бойз.

Додамо, що Ерлінг у поточному сезоні зіграв у 16 матчах за "містян", в яких відзначився 13 голами та 3 асистами.

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