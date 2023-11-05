Холанд через травму був замінений у матчі проти Забарного – зірка Ман Сіті ризикує пропустити гру Ліги чемпіонів
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пролив світло на стан форварда Ерлінга Холанда, якого замінив після першого тайму.
"Холанд? Він підвернув гомілкостоп, ми не хотіли з ним ризикувати, Ерлінг почувався некомфортно. Він повернеться, можливо, вже у вівторок, але, можливо, аж наступної неділі", – наводить слова Гвардіоли офіційний твіттер АПЛ.
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Зазначимо, що Холанд вийшов у стартовому складі проти Борнмута, за який грає Ілля Забарний, але вже по перерві норвежця замінили. Вже 7 листопада Ман Сіті зіграє у Лізі чемпіонів проти Янг Бойз.
Додамо, що Ерлінг у поточному сезоні зіграв у 16 матчах за "містян", в яких відзначився 13 голами та 3 асистами.
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