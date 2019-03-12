Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стартові склади на матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Динамо зустрічається з німецьким Хоффенхаймом в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Склади команд та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19 розпочнеться о 17:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч онлайн у прямому ефірі можна дивитися на офіційному сайті Динамо.

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До слова, переможець цього матчу в 1/4 фіналу Юнацької Ліги УЄФА зіграє проти мадридського Реала.

Стартові склади команд

Хоффенхайм U-19: Кляйн – Нітцль, Богард, Валльквіст – Гьорліх, Амаде, Ельмкіс, Альберіко, Гешвілль – Тублук, Отто.

Динамо U-19: Нещерет – Скорко, Попов, Біловар, Вівчаренко – Білошевський, Булеца, Надольський – Цітаішвілі, Шулянський, Супряга.