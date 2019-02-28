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Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стала відома дата проведення матчу Юнацької ліги УЄФА

14:09 505 Читать на русском
Хоффенхайм U-19 – Динамо U-19: стала відома дата проведення матчу Юнацької ліги УЄФА
Динамо U-19 / Фото: ФК Динамо

Юнацька команда Динамо зіграє з однолітками з Хоффенхайма 12 березня.

Матч 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА між Хоффенхаймом та Динамо відбудеться в Німеччині 12 березня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо U-19 розгромило Ювентус U-19 та вийшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Початок зустрічі – о 17:00 за київським часом. Матч відбудеться на Дітмар-Хопп-Штадіон.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу кияни розгромили Ювентус з рахунком 3:0.

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Теги
Юнацька ліга УЄФА Динамо U-19 Динамо U-19 Юнацька ліга УЄФА 2018/19
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