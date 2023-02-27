Kicker вважає, що Хоффенхайм покарав людей, які не винні в кризі результатів першої команди.

Хоффенхайм опустився на 16 місце турнірної таблиці, і клубне керівництво скасувало традиційний щорічний гала-вечір для офісних співробітників. Захід мав відбутися 6 березня, інформує Kicker.

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У заяві зазначалося: "Напевно ви зараз не в найкращому настрої для святкування. За межами офісу ніхто не зрозумів би, якби Хоффенхайм влаштував гала-вечір у цей непростий для клубу час".

Kicker розкритикував це рішення босів Хоффенхайма, адже офісні співробітники не можуть нести відповідальність за провальні результати команди в Бундеслізі. До того ж їхні зарплати і близько не співмірні з окладами футболістів. При цьому клуб позбавив їх єдиного свята.

Згідно з джерелом, Хоффенхайм "покарав" таким чином 160-170 власних співробітників.

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