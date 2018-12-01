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Хоффенхайм – Шальке: онлайн-відеотрансляція матчу

19:25 156 Читать на русском
Хоффенхайм – Шальке: онлайн-відеотрансляція матчу
Хоффенхайм – Шальке: стартові склади

Шальке зустрічається з Хоффенхаймом в 13 турі німецької Бундесліги. Тренери визначилися зі стартовими складами на матч. Дивіться пряму відеотрансляцію матчу на "Футбол 24".

Матч розпочався о 19.30 за київським часом. Євген Коноплянка розпочне гру в запасі – на його позиції виходить американець Райт, який дебютував у минулому турі Бундесліги.

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Хоффенхайм: Бауманн – Адамс, Фогт, Бічакчіч – Кадержабек, Демірбай, Грілліч, Цубер – Бельфоділ, Жоелінгтон, Крамаріч.

Запасні: Кобель, Пош, Хугма, Нельсон, Шульц, Біттенкурт, Шалай.

Шальке: Ферманн – Сане, Настасіч, Очіпка – Руді – Каліджурі, Бенталеб, Сердар, Шопф – Бургшталлєр, Райт.

Запасні: Нюбель, Налдо, Менділь, Стамбулі, Маккенні, Харіт, Коноплянка.

Німеччина13 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шальке: Субота 01 грудня 2018

Хоффенхайм

live 39'
0 : 0
Шальке
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Німеччина Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке Хоффенхайм Хоффенхайм Хоффенхайм - Шальке
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