Хоффенхайм – Шахтар: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Хоффенхайм та Шахтар зустрінуться у поєдинку 5 туру Ліги чемпіонів 2018/19. Де дивитись гру і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Хоффенхайм – Шахтар в рамках 5 туру Ліги чемпіонів відбудеться 27 листопада на стадіоні Вірсоль Райн-Накар Арена у Зінсхаймі. Початок гри о 22:00 за київським часом.

Хоффенхайм – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок Хоффенхайм – Шахтар дивитись онлайн можна на телеканалі Футбол 1. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

До слова, в матчі 1 туру Ліги чемпіонів у Харкові Шахтар та Хоффенхайм розійшлися миром 2:2, при цьому "гірники" вирвали нічию вже на останніх хвилинах зустрічі.

Після 5 турів Шахтар замикає турнірну таблицю групи F, набравши лише 2 очки. У Хоффенхайма на бал більше. Лідирує Манчестер Сіті (9 очок), Ліон має в активі 6 пунктів.

Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

У заключному 6 турі Ліги чемпіонів 2018/19 Шахтар вдома прийме Ліон. а Хоффенхайм на виїзді протистоятиме Манчестер Сіті.