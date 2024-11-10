У неділю, 10 листопада, 10-й тур чемпіонату Німеччини завершували три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 10-й тур

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:0

Штутгарт – Айнтрахт – 2:3

Голи: Вагноман, 86, Вольтемаде, 90+1 – Екітіке, 45, Браун, 56, Мармуш, 62

Нереалізований пенальті: Деміровіч, 22 (Штутгарт)

Хайденхайм – Вольфсбург – 1:3

Голи: Пірінгер, 64 – Герхардт, 3, Дардай, 42, Томаш, 90

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У першому матчі неділі Аугсбург на своєму полі розписав безгольову нічию з Хоффенхаймом. Гра пройшла майже без моментів з мінімумом акцентованих ударів. Зрештою, як і личить аутсайдерам турнірної таблиці.

Попри це, обидві команди набрали по важливому балу і трохи покращили своє турнірне становище: Аугсбург з 12-ма пунктами дванадцятий, а Хоффенхайм набрав 9 балів, покинув зону вильоту й отаборився на п'ятнадцятій сходинці.

Айнтрахт на виїзді втримав непросту перемогу над Штутгартом. Господарі в середині тайму заробили право на пенальті, але Деміровіч не зміг переграти Траппа. По перерві "орли" протягом 17 хвилин забили тричі й, здавалось, зняли питання щодо переможця.

Однак на 86-й хвилині Штутгарт пішов на камбек: спочатку Вагноман скоротив відставання, а на 91-й – Вольтамеде запалив інтригу. На сьомій доданій хвилині Фюріх взагалі зрівняв, ледь не довівши вболівальників до екстазу, але VAR угледів офсайд і вкрав у швабів нічию. Перемога дозволила Айнтрахту піднятись у топ-3, потіснивши Байєр на четверте місце.

В останньому матчі дня Хайденхайм на своєму полі програв Вольфсбургу. Швидкий гол "вовків" вже на 3-й хвилині перекроїв плани господарів, а скасований через офсайд гол в середині тайму взагалі підпсував моральний дух. Натомість гостям незадовго до перерви вдалось подвоїти свою перевагу (перед цим Вавро влучив у стійку).

В середині другого тайму Хайденхайм відродив надію на успіх, яка жевріла до 90-ї хвилини, коли Вольфсбург забив втретє. Як наслідок, підопічні Ральфа Хазенхюттля обійшли суперника і закріпились на 12-й сходинці турнірної таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ