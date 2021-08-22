У неділю другий тур Бундесліги завершували два поєдинки. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 2-й тур

Хоффенхайм – Уніон – 2:2

Голи: Акпогума, 14, Ларсен, 30 – Гісельман, 10, Авоньї, 47

Вилучення: Фрідріх, 90+4 (Уніон, друга жовта картка)

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Вже перший момент біля воріт Хоффенхайма мало не переріс у гол. Ніко Гісельманн вистрибнув вище за оборонців суперника і замкнув влучний простріл ударом головою. Лише реакція Олівера Бауманна врятувала команду Себастьяна Хьонесса від фіаско. Та за мить всюдисущий захисник берлінців був першим на добиванні і відкрив рахунок у матчі.

Гості святкували не довго – вже за чотири хвилини Кевін Акпогума вийшовши сам на сам з кута воротарського пробив поміж ніг Андреаса Люте. Далі – більше! В середині тайму Крамаріч продемонстрував ідеальне бачення поля і запустив у відрив Ларсена пасом з центра. Данський півзахисник увірвався у штрафний майданчик Уніона і не залишив шансів кіперу.

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Відпочинок пішов на користь гостям і вже на другій хвилині другого тайму Авоньї втік на побачення з голкіпером Хоффенхайма. З першого разу переграти Бауманна не вдалось, але на добивання він вже відреагувати не встиг. В середині другої сорокап'ятихвилинки Олівер сповна реабілітувався за свої огріхи – після удару Крузе він у шаленому стрибку витягнув сферу з кута воріт і зберіг статус-кво.

Команди до кінця матчу створили на двох з десяток моментів, однак голів уболівальники більше не побачили. На четвертій доданій хвилині берлінці залишились у меншості – Фрідріх побачив перед собою другу жовту картку за грубий фол, та на підсумковий результат вилучення не вплинуло. Як наслідок, Хоффенхайм з 4-ма очками посів у турнірній таблиці Бундесліги четверту сходинку, Уніон з двома балами залишився дванадцятим.

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