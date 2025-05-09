Вольфсбург звільнив Ральфа Хазенхюттля з поста головного тренера. Після розгрому від Дортмунда безвиграшна серія "вовків" досягла восьми матчів, шість з яких було програно – колектив не знав перемог протягом двох місяців. Хоффенхайм же ризикував вилетіти з Бундесліги, тож очки були потрібні усім.

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Але саме нічиєю все й завершилось. Матч виявився доволі веселим – так, рахунок було відкрито вже на 17-й секунді внаслідок прострілу, який Естігор зрізав у власні ворота. Після цього вболівальники побачили ще три забитих м'ячі. Команди у підсумку розкатали 2:2.

Вольфсбург від цієї невдачі не втратив нічого, а от Хоффенхайм на 99% закрив питання щодо виживання в Бундеслізі. Зінсхаймці за два тури до кінця сезону мають 6-очковий відрив від зони вильоту – наздогнати їх може тільки Хольштайн Кіль, який занадто сильно відстав за різницею голів (-27 проти -18).

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