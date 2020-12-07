Програму 10-го туру Бундесліги закривав поєдинок у Зінсхаймі між Хоффенхаймом і Аугсбургом. Великого турнірного значення цей поєдинок не мав, але командам необхідно було перервати безвиграшну серію – гості не знали перемог протягом трьох турів, а остання звитяга Хоффе була зафіксована ще в середині вересня, коли вдалося розгромити Баварію. Схоже, мюнхенці наслали на Зінсхайм прокляття, адже в наступних семи матчах Бундесліги їхній кривдник не виграв жодного разу.

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До перерви суперники розмінялися результативними ударами головою – це Грілліч і Каліджурі замикали подачі на дальню стійку в першу годину гри. Відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку, однак на початку наступного тайму Аугсбург ошелешили двома швидкими голами.

Вже на 27-й секунді після відновлення гри Грілліч отримав скидку від Бебу на лінію штрафного, ефектно перекинув м'яч над Гауелеу й другим дотиком по-знущальницьки покотив м'яч у дальній кут – 2:1. Ще за чотири хвилини Бебу приблизно з тієї ж точки вколотив сферу під ближню стійку – 3:1. Гості від такого удару до тями не прийшли, а Хоффенхайм впевнено довів матч до перемоги з цим рахунком.

Таким чином, Хоффенхайм набрав 12 очок і вийшов на десяту позицію в турнірній таблиці Бундесліги. Стільки ж залікових балів у Аугсбурга, який розташувався на одну сходинку нижче.

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