Хоффенхайм орендував хавбека Шальке Руді

Півзахисник Себастіан Руді проведе наступний сезон, захищаючи кольори Хоффенхайма.

Шальке погодився віддати в оренду Себастіана Руді у Хоффенхайм, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Минулий сезон 29-річний хавбек також провів у складі Хоффе, але місяць тому повернувся до табору гельзенкірхенців. Керівництву "селян" вдалось переконати босів Шальке щодо повторної оренди Себастіана.

В Бундеслізі сезону 2018/19 Руді провів 21 матч, в яких результативними діями не відзначався.

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