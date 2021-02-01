Хоффенхайм оголосив про прихід таланта Баварії
16:34 - Читать на русском
Захисник Баварії Кріс Річардс продовжить сезон 2020/21 у Хоффенхаймі.
Хоффенхайм здійснив трансфер американського захисника через величезні кадрові проблеми в обороні, спричинені цілою низкою травм.
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Офіційний сайт клубу інформує, що угода Річардса дійсна до кінця сезону 2020/21, після чого американець повернеться в Мюнхен.
До слова, Хоффенхайм посідає 12 місце у Бундеслізі, маючи в активі 22 очки. Додамо, що наразі в клубному лазареті перебувають Хюбнер, Акпогума та Бічакчіч – основні центральні захисники команди.
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