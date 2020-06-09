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Хоффенхайм несподівано звільнив головного тренера – відомі причини

12:56 1230 Читать на русском
Хоффенхайм несподівано звільнив головного тренера – відомі причини
Альфред Схрьодер / Фото Хоффенхайм

Перша гучна тренерська відставка після карантину трапилась у Бундеслізі.

Хоффенхайм оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером Альфредом Схрьодером.

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Контракт нідерландського фахівця був розрахований до літа 2022 року. У таборі німецького клубу причиною такого рішення назвали різні погляди сторін на подальший розвиток команди.

Після 30-ти турів Бундесліги Хоффенхайм розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, Схрьодер очолив команду перед стартом нинішнього сезону.

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