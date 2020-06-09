Хоффенхайм несподівано звільнив головного тренера – відомі причини

Перша гучна тренерська відставка після карантину трапилась у Бундеслізі.

Хоффенхайм оголосив про дострокове припинення співпраці з головним тренером Альфредом Схрьодером.

"Захищаємося, як шкільна команда". Баварія втратила конкурента, а французький монстр відлякує Зідана

Контракт нідерландського фахівця був розрахований до літа 2022 року. У таборі німецького клубу причиною такого рішення назвали різні погляди сторін на подальший розвиток команди.

Після 30-ти турів Бундесліги Хоффенхайм розташувався на 7-й сходинці турнірної таблиці. Нагадаємо, Схрьодер очолив команду перед стартом нинішнього сезону.

Найкращий друг Клоппа над прірвою, катастрофа 3:25, а Коноплянка – фейл керівництва. Шальке йде на дно