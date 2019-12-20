Хоффенхайм на останніх хвилинах вирвав вольову перемогу над Борусією Д

В рамках матчу 17-го туру німецької Бундесліги Борусія Д зазнала драматичної поразки від Хоффенхайма.

Борусія Дортмунд завітала у гості до Зінсхайма на матч проти місцевого Хоффенхайма. В разі перемоги "джмелі" б наблизились до першого місця на відстань одного залікового балу, а Хоффенхайм за умов звитяги над німецьким грандом піднявся б на шосту сходинку в турнірній таблиці Бундесліги. Словом, боротися було за що.

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Рахунок у матчі відкрили дортмундці на 17-й хвилині: Азар протягнув м'яч по правому напівфлангу та викотив розрізну передачу на край штрафного Хакімі, а той прострілив на ближню стійку, звідки в дальній кут пробив Гьотце – Руді майже зупинив м'яч на лінії воріт, але той все одно закотився. 0:1. Хоффенхайм міг відігратися на 26-й після пострілу Скова зі стандарту метрів з 30-ти, однак Роберт влучив у поперечину. Борусія відповіла ударом Азара з-за меж карного майданчика в ліву дев'ятку – Бауманн у блискучому стрибку перевів м'яч у каркас. Зрештою, перший тайм завершився перемогою гостей.

На старті другого тайму Борусія змарнувала низку непоганих моментів. Так, Хакімі виривався віч-на-віч та пробивав з кількох метрів, але влучив у Бауманна. Потім матч збився до нудної позиційної боротьби без моментів – особливо з боку гостей. За пасивність вони були покарані на 79-й хвилині, коли сталася подача з правого флангу та низка відскоків, після яких з мінімальної дистанції повз лежачого Бюркі пробив Адамян – 1:1. На 87-й же Крамаріч так і зовсім вивів Хоффенхайм уперед, замкнувши навіс від все того ж Адамяна. Дортмундці так і не відігралися.

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Таким чином, Борусія залишилася на четвертій позиції з 30 очками в активі. Хоффенхайм, набравши 27 залікових балів, піднявся на шосту сходинку в турнірній таблиці Бундесліги.

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