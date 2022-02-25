У п'ятницю у 24-му турі чемпіонату Німеччини відбувся один матч. Звіт про нього читайте на "Футбол 24".

Початок матчу ледь не обернувся для господарів бідою – м'яч влучив у руку Рауму і шваби вимагали пенальті. Арбітр, однак, вирішив продовжувати поєдинок без стандарту. Кадерабек у відповідь цілив головою у лівий кут, але захисник гостей зіграв надійно.

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Фюріх в середині тайму змарнував стовідсоткову нагоду вивести Штутгарт вперед – вже обійшовши голкіпера він примудрився влучити у ліву стійку. Хюбнер у відповідь не зміг переграти Мюллєра, а Кадерабек на добиванні влучив у поперечину. Наприкінці тайму Хюбнер таки забив, але арбітр зафіксував офсайд і позбавив господарів переваги.

По перерві Ендо вивів швабів вперед, після розіграшу кутового. Господарі додали і за 5 хвилин до завершення матчу Баумгартнер спочатку відновив статус-кво, а згодом забив вирішальний гол, вирвавши для Хоффе перемогу.

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