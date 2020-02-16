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Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу

16 лютого 09:51 82 Читать на русском
Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 / Твіттер ФК Хоффенхайм

Вольфсбург у рамках 22-го туру Бундесліги вирвав перемогу над Хоффенхаймом. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

45’ Крістоф Баумгартнер
60’ Андрей Крамаріч
 
Ваут Вегхорст 18’
Ваут Вегхорст 52’
Ваут Вегхорст 71’
18’ Ваут Вегхорст
45’ Крістоф Баумгартнер
52’ Ваут Вегхорст
60’ Андрей Крамаріч
71’ Ваут Вегхорст

Матч сусідів по турнірній таблиці або "поєдинок одинадцятиметрових" приніс глядачам п’ять голів на будь-який смак. В середині тайму "вовки" впевнено реалізували свій пенальті – м’яч влучив у руку захиснику. Та на останній хвилині першої "сорокап’ятихвилинки" Крістоф Баумгартнер головою рахунок зрівняв і по перерві довелось розпочинати все з чистого листа.

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Спочатку Ваут Вегхорст з пенальті вдруге вивів "зелено-білих" вперед, однак вже за кілька хвилин Андрей Крамаріч "з точки" відновив статус кво. Та нестримний Вегхорст під кінець матчу оформив хет-трик і приніс своїй команді бойову, але заслужену перемогу.

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Відеоновини Німеччина Вольфсбург Вольфсбург Хоффенхайм Хоффенхайм Хоффенхайм - Вольфсбург
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