Хоффенхайм – Вольфсбург – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Вольфсбург у рамках 22-го туру Бундесліги вирвав перемогу над Хоффенхаймом. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч сусідів по турнірній таблиці або "поєдинок одинадцятиметрових" приніс глядачам п’ять голів на будь-який смак. В середині тайму "вовки" впевнено реалізували свій пенальті – м’яч влучив у руку захиснику. Та на останній хвилині першої "сорокап’ятихвилинки" Крістоф Баумгартнер головою рахунок зрівняв і по перерві довелось розпочинати все з чистого листа.

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Спочатку Ваут Вегхорст з пенальті вдруге вивів "зелено-білих" вперед, однак вже за кілька хвилин Андрей Крамаріч "з точки" відновив статус кво. Та нестримний Вегхорст під кінець матчу оформив хет-трик і приніс своїй команді бойову, але заслужену перемогу.

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