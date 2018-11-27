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Хоффенхайм – Шахтар: Циганик ставить на перемогу німців

11:50 446 Читать на русском
Хоффенхайм – Шахтар: Циганик ставить на перемогу німців
Ігор Циганик / Фото: соцмережі

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик поділився очікуваннями від матчу 5 туру Ліги чемпіонів між Хоффенхаймом та Шахтарем.

"Німецька команда в себе вдома завжди виглядає дуже переконливо. Тим більше є шанси пробитися навіть до наступного раунду Ліги чемпіонів при певному збігу обставин. Перемога над Шахтарем робить ці шанси достатньо непоганими, тим паче, що в останньому турі Манчестер Сіті десь може недооцінити суперника.

Хоффенхайм – Шахтар: анонс матчу Ліги чемпіонів

Я думаю, німецька команда зробить все можливе, щоб перемогти Шахтар.

Для донеччан ця гра так само є важливою. Теоретичні шанси, щоб пройти далі у Лізі чемпіонів є, але швидше за все, боротися треба буде за Лігу Європи, і лише перемога зробить ці шанси реальними.

В мене не дуже оптимістичні прогнози для Шахтаря. Напевно, Шахтар не зможе вивезти очки з Німеччини. Поставлю, що Хоффенхайм переможе, заб'є більше 1 м'яча, і також прогнозую, що й Шахтар заб'є гол", – сказав Циганик порталу FootballHub.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
до матчу
5
год
:
36
хв
Шахтар
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