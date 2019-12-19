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Хоффенхайм – Борусія Д: Ройс пропустить останній матч року, участь Санчо під питанням

15:14 74 Читать на русском
Хоффенхайм – Борусія Д: Ройс пропустить останній матч року, участь Санчо під питанням
Марко Ройс / Imago

Дортмундці змушені обійтися без капітана в поєдинку 17-го туру Бундесліги проти Хоффенхайма.

 

"Ройс точно не зіграє з Хоффенхаймом. У нього розрив м'язового волокна. Щодо Санчо точної інформації дати не можу. Про стан Джейдона говорити ще рано, його участь у грі під питанням", – зізнався на передматчевій прес-конференції Люсьєн Фавр.

Це величезна втрата для Борусії на матч з Хоффенхаймом. В активі Ройса 9 голів та 3 асисти в поточному сезоні Бундесліги, а Санчо оформив 9+9 за системою гол+пас. Дві результативні дії англієць зробив у вівторок проти РБ Лейпциг. Той матч Джейдон не завершив через травму – кульгаючи пішов на заміну.

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Окрім цього, Дортмунд не може розраховувати на Вітселя, Ділейні та Шмельцера, які ще раніше потрапили у лазарет.

Борусія після 16 турів посідає 4 місце в чемпіонаті. Поєдинок з Хоффенхаймом розпочнеться 20 грудня о 21:30. Після тієї зустрічі команди підуть на зимову перерву.

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Хоффенхайм - Борусія Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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