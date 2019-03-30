Хоффенхайм – Байєр – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Хоффенхайм переміг Байєр у 27 турі Бундесліги (4:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Хоффенхайм з перших хвилин пішов у атаку. Команди обмінялись голами у дебюті поєдинку, але у другій половині зустрічі підопічні Нагельсманна відзначились у воротах суперника ще тричі.

Хоффенхайм вдома розгромив Байєр

Таким чином, Хоффенхайм набрав 41 очко та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Байєр залишився з 42 заліковими балами та опустився на сьому позицію.