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Хоффенхайм – Байєр – 4:1 – відео голів та огляд матчу

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Хоффенхайм – Байєр – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Хоффенхайм – Байєр – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Хоффенхайм переміг Байєр у 27 турі Бундесліги (4:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

10’ Ісхак Бельфоділ
51’ Свен Бендер
61’ Ісхак Бельфоділ
79’ Андрей Крамаріч
 
Кевін Фолланд 17’

Хоффенхайм з перших хвилин пішов у атаку. Команди обмінялись голами у дебюті поєдинку, але у другій половині зустрічі підопічні Нагельсманна відзначились у воротах суперника ще тричі.

Хоффенхайм вдома розгромив Байєр

Таким чином, Хоффенхайм набрав 41 очко та піднявся на восьме місце в турнірній таблиці. Байєр залишився з 42 заліковими балами та опустився на сьому позицію.

Теги
Байєр Байєр Хоффенхайм Хоффенхайм Німеччина Відеоновини Хоффенхайм - Байєр
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