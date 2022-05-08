Леверкузенський Байєр здійснив камбек проти Хоффенхайма у 33 турі Бундесліги. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Байєр програв Хоффенхайму перший тайм, але в другому організував камбек. Завдяки цій перемозі "аптекарі" гарантували собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон – після 2-річної відсутності.

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Героєм матчу став Патрік Шик. Чех віддав асист на Діабі, а також забив два красиві голи. Шик ефектним ударом у дотик замкнув простріл того ж Діабі, а по перерві дивом проскочив двох суперників у штрафному майданчику та познущався з голкіпера.

Байєр встановив важливе досягнення в цьому чемпіонаті – забив 78 голів. Це рекордний показник для команди, попередній рекорд (77) був встановлений у далекому сезоні-2001/02.