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Хоффенхайм – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

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Хоффенхайм – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Хоффенхайм – Баварія – 1:3 – відео голів та огляд матчу

В матчі 18 турі Бундесліги Баварія без пробем впоралась з Хоффенхаймом. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 18 тур

Хоффенхайм – Баварія – 1:3

Голи: Шульц, 59 – Ґорецка, 34, 45+1, Лєвандовскі, 87

Баварія без проблем впоралась з Хоффенхаймом у сотому матчі Нагельсманна на чолі господарів. Ґорецка відкрив рахунок на 34 хвилині, а в компенсований час оформив дубль. Шульц скоротив відставання по перерві, однак останнє слово було за мюнхенцями, а саме за Лєвандовскі.

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Завдяки цій перемозі Баварія набрала 39 очок і залишилась на другій позиції, Хоффенхайм з 25 пунктами залишився на 7 позиції.

Німеччина18 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Баварія: П'ятниця 18 січня 2019

Хоффенхайм
Матч завершено
1 : 3
Баварія
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Теги
Баварія Баварія Німеччина Хоффенхайм Хоффенхайм Відеоновини Хоффенхайм - Баварія
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