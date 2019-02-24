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Ходжсон побив рекорд легендарного Боббі Робсона для тренерів АПЛ

06:00 144 Читать на русском
Ходжсон побив рекорд легендарного Боббі Робсона для тренерів АПЛ
Рой Ходжсон / фото із соцмереж

Головний тренер Крістал Пелас Рой Ходжсон став найстаршим наставником, який виводив команду на матч АПЛ.

Вчора, 23 лютого, "орли" на виїзді обіграли Лестер в матчі 27-го туру чемпіонату Англії. Вік Ходжсона на той момент становив 71 рік і 198 днів.

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Рой побив рекорд легендарного сера Боббі Робсона, якому на момент його останнього матчу в статусі тренера команди АПЛ (в 2004 році він тренував Ньюкасл) був 71 рік і 192 дні.

Третє місце у колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона – 71 рік 139 днів.

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Ходжсон встиг попрацювати в п'яти клубах АПЛ: до Крістал Пелас він тренував Вест Бромвіч, Ліверпуль, Фулхем і Блекберн.

Англія27 турКінг Пауер (Лестер)

Лестер Сіті - Крістал Пелас: Субота 23 лютого 2019

Лестер Сіті
Матч завершено
1 : 4
Крістал Пелас
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Теги
Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Лестер Сіті - Крістал Пелас АПЛ Рой Ходжсон Рой Ходжсон
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