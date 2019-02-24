Ходжсон побив рекорд легендарного Боббі Робсона для тренерів АПЛ

Головний тренер Крістал Пелас Рой Ходжсон став найстаршим наставником, який виводив команду на матч АПЛ.

Вчора, 23 лютого, "орли" на виїзді обіграли Лестер в матчі 27-го туру чемпіонату Англії. Вік Ходжсона на той момент становив 71 рік і 198 днів.

Тоттенхем сенсаційно поступився Бернлі, Крістал Пелас розгромив Лестер: 27 тур АПЛ, матчі суботи

Рой побив рекорд легендарного сера Боббі Робсона, якому на момент його останнього матчу в статусі тренера команди АПЛ (в 2004 році він тренував Ньюкасл) був 71 рік і 192 дні.

Третє місце у колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона – 71 рік 139 днів.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів

Ходжсон встиг попрацювати в п'яти клубах АПЛ: до Крістал Пелас він тренував Вест Бромвіч, Ліверпуль, Фулхем і Блекберн.