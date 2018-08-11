Ходжсон міг очолити Динамо у 2007 році, – агент

Відомий футбольний агент Шандор Варга розповів, що колишній тренер Фулхема та збірної Англії Рой Ходжсон був близький до того, щоб очолити київське Динамо.

"У 2007 році ми вели переговори з Григорієм Суркісом, Рой вже однією ногою був у Києві. І тут пропозицію від Фулхема, який був у зоні вильоту.

А Ходжсон давно мріяв попрацювати в Прем'єр-лізі. Погодився відразу. Кажу: "Ти божевільний! Навіщо тобі це треба?Динамо пропонує чудовий контракт, клуб виступає в Лізі чемпіонів. А тут шанси врятувати команду мінімальні..." – "Ні, піду у Фулхем".

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Причому, пішов на менші гроші! Умови були кардинально різні. В Фулхемі Рой створив диво. З п'яти останніх матчів виграв чотири і залишився в лізі, випередивши за різницею м'ячів Редінг, який і опустився в Чемпіоншип.

У наступному сезоні пробився в Лігу Європи, де потім дійшов до фіналу. Коли вдома розгромив МЮ 3:0, я був на грі, сидів поруч з його дружиною Шейлою. Після третього м'яча вона шепотіла: "Будь ласка, не забивайте більше!" Переживала за Фергюсона, друга сім'ї.

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Сам Фергюсон перед тим матчем сказав в інтерв'ю: "Рой провів в Фулхемі фантастичну роботу, це головний претендент на звання "Найкращого тренер року", – розповів Варга для Спорт Экспресс.