"Вже неодноразово перемога була поруч. То нічия, то не забиваємо пенальті, то хтось послизнеться і впаде. Не знаю що робити.

Селезньов епічно відсвяткував наближення до рекорду УПЛ – ветеран загуляв і постраждав у бійці, – джерело

Не хочу цитувати Михайла Кополовця, але ми ходимо туди. Не лише тоді, коли потрібно, але однаково не допомагає", – сказав Книш у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 15-ти турів Минай у турнірній таблиці чемпіонату України йде передостаннім, маючи у своєму активі 10 очок. Безвиграшна серія закарпатців найтриваліша серед усіх клубів УПЛ і ротяглась вже на 14 матчів.

Колос на останніх секундах врятував нічию з Минаєм – безвиграшна серія закарпатців досягнула 15 матчів