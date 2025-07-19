"Я обов'язково повернуся до Португалії. Це ще не сталося, але станеться – ні, не тому, що відчуваю наближення кінця кар'єри, а тому, що відчуваю, що перебуваю занадто далеко від батьківщини.

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Я не хочу повертатися до Португалії в останні роки своєї кар'єри. Я хочу повернутися туди на піку форми, в доброму здоров'ї, в хорошій фізичній і психологічній формі.

Чи стану я тренером одного з португальських клубів або національної збірної? Я відкритий для обох варіантів", – цитує Моурінью VI.

Контракт португальця з Фенербахче розрахований до літа 2026 року.

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