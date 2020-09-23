Новачок "нервіонців" Іван Ракітіч поділився очікуваннями від матчу за Суперкубок УЄФА проти німецького клубу.

"Баварія – фаворит, і ми всі це визнаємо. Вони показали свою перевагу, ми вітаємо їх з перемогою у Лізі чемпіонів, але завтра буде ще одна гра.

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Це одна з небагатьох команд, яка змогла зробити гігантський крок за останні роки. Вони мають у своєму розпорядженні цікаве поєднання досвідчених і молодих гравців, які стрімко додають.

Ми дуже поважаємо їх, але не боїмося. Я хочу грати проти найкращої команди і змушувати її страждати", – цитує Ракітіча видання Marca.

Нагадаємо, поєдинок за Суперкубок УЄФА між переможцем Ліги чемпіонів Баварією та тріумфатором Ліги Європи Севільєю відбудеться завтра, 24 вересня, на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті (Угорщина). Початок зустрічі – о 22:00.

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