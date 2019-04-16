"Хочу залишитись, але не все залежить від мене", – Навас прокоментував своє майбутнє в Реалі

Світ — 13:00 743
-
Нотр-Дам де Парі у вогні: як футбольний світ оплакує трагедію легендарного Собору
-
Ювентус – Аякс: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:30 671
-
Барселона – Манчестер Юнайтед: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 08:00 639
-
Леганес розписав нічию з Реалом: "бланкос" як середняк Ла Ліги, деградація Бейла та неоднозначний матч конкурента КравцяІспанія — 15 квіт 1203
-
Зінченко пропустив тренування Манчестер Сіті – українець ризикує не зіграти з Тоттенхемом в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 15 квіт 1235