"Хочу залишитись, але не все залежить від мене", – Навас прокоментував своє майбутнє в Реалі

Голкіпер Реала Кейлор Навас поділився думками щодо свого майбутнього.

"Я маю намір залишитися в команді, з якою у мене діє контракт, але подивимося, не все залежить від мене. Це був важкий сезон, але рівень нашої роботи і бажання віддати все на полі, не можуть бути поставлені під сумнів.

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Ми всі розчаровані результатами. Реал повинен показати якості, які коштують більше, ніж будь-який титул", – передає слова Наваса Football Espana.

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До слова, у поточному сезоні костариканець провів за Реал 18 матчів, пропустив 19 голів та 5 разів залишав свої ворота у недоторканності.